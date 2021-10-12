В общежитии Октябрьского района произошло убийство

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

В Октябрьском районе произошло убийство. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 31-летний житель села Среднебелая. Против него возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло вечером 8 октября. Как сообщают в СУ СК России по Амурской области, это случилось в помещении кухни секции общежития, расположенного по улице Молодежная в селе Варваровка. Обвиняемый и его 37-летний знакомый пили алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой погибший оскорблял собеседника. Тогда обиженный мужчина несколько раз ударил оппонента ножом, от чего тот скончался на месте.

Задержал подозреваемого старший участковый уполномоченный полиции. Ему позвонила комендант общежития и сообщила о трагедии. Сотрудник полиции вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу и сам выдвинулся по указанному адресу.

- Следователем с участием подследственного проведена проверка его показаний на месте преступления, где он подробно показал свои действия и рассказал о содеянном, - сообщают в пресс-службе Следственного Комитета.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Расследование обстоятельств преступления продолжается.