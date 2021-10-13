Благодаря федеральной программе в амурских селах сделали уличное освещение и создали детскую площадку

Место для прогулок в ходе реализации программы появилось у жителей поселка Восточный Октябрьского района Фото: Правительство Амурской области

Работы прошли на территории Жариковского сельсовета Тамбовского района. В селе Жариково в ходе участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий» сделали уличное освещение на территории новой спортивной площадки. На все работы потратили более 600 тысяч рублей.

Проект реализовали и в селе Талдан одноименного сельсовета Сковородинского района. Здесь обустроили детскую площадку: сделали песочницу, установили карусель, лавочки, игровое оборудование и ограждение. Стоимость такого проекта – 1,4 миллиона рублей.

Проекты, реализуемые в рамках госпрограммы, финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным трудовым участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости.

В прошлом году успешно реализовало программу село Томское Серышевского района, где облагородили памятник, посвящённый 100-летию со дня основания села. Игровая зона в рамках появилась в селе Тавричанка этого же района.

В селе Черемхово Ивановского района открылась новая спортплощадка, на которой под навесом разместились 14 тренажеров. В селе Солнечное этого же района обновили местную площадь. Благодаря участию в программе многофункциональный спортивный объект развернулся в селе Анновка. Тренировки на свежем воздухе будут проходить у жителей села Дмитриевка. Здесь возвели современный спортивный объект: на площадке уложили специальное прорезиненное покрытие, чтобы занятия были безопасными. Заниматься спортом на новой площадке будут и жители села Петропавловка Березовского сельсовета. У амурчан появилась отдельная хоккейная коробка для занятий зимним видом спорта.

Детская игровая площадка радует малышей в селе Троицкое. Село Крестовоздвиженка Константиновского района благодаря участию в федеральной программе получило обновленный памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Место для прогулок в ходе реализации программы появилось у жителей поселка Восточный Октябрьского района. На его создание потратили 1,6 миллионов рублей. Благоустройство прошло в парке на въезде в поселок. Здесь появились пешеходные дорожки, лавочки возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Благоустроенная площадка появилась в селе Новоалександровка Тамбовского района. Здесь уложили территорию тротуарной плиткой, установили лавочки. Рядом установили вазоны с цветами и урны. У жителей Козьмодемьяновки этого же района теперь есть мини-футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Универсальную спортплощадку сделали в селе Лозовое Садовского сельсовета Тамбовского района. Она включает в себя футбольное поле, зоны для игры в волейбол и баскетбол. На создание нового спортивного объекта в селе потратили почти 600 тысяч рублей.