В Благовещенске частично скорректируют маршрут №3

Общественный транспорт будет ездить один раз в час Фото: архив

В Благовещенске появится дополнительный рейс маршрута №3. Он свяжет район КПП и Амурскую областную детскую клиническую больницу. Маршрут запустят с понедельника, 18 октября. В пресс-службе мэрии Благовещенска рассказали, что это связано с ремонтом городской поликлиники №2 (50 лет Октября, 195/1). Сейчас специалисты медучреждения принимают пациентов на Октябрьской, 108.

Автобус маршрута №3(П) будет следовать следующим образом: от поликлиники №2 до пересечения улиц Чайковского и Октябрьская. Затем по Октябрьской он последует к остановкам в районе пересечения Октябрьской и Трудовой. Это конечный пункт, далее автобус развернется и снова начнет движение в район 2-ой поликлиники.

Общественный транспорт будет ездить один раз в час. В будни рейс будет работать с 7.00 до 19.00, в субботу – с 7.00 до 14.00. Воскресенье – выходной. Информация с расписанием движения будет размещена на остановках.

Поликлиника №2 обслуживает также жителей Моховой Пади, Астрахановки, микрорайона «Северный», районов спичфабрики, сплавной конторы. Как и прежде, они смогут добраться до областной детской клинической больницы на автобусах №№ 7, 15, 19, 20, 24, 25, 28.

- Мы провели рабочее совещание с перевозчиками, работающими на этих маршрутах, проанализировали действующую маршрутную сеть и рассмотрели варианты, как горожане смогут добираться до больницы. В районе пересечения улиц Красноармейской и Театральной есть два остановочных пункта, расстояние от них до входа в лечебное учреждение – 500 метров. Этими остановками люди всегда пользуются. Добраться до детской областной больницы они могут, пройдя по улице Красноармейской до Кузнечной. Что касается нового маршрута № 3(П), пока он заработает в тестовом режиме. Если будет востребован среди горожан, перевозчик готов увеличить количество автобусов на маршруте, – прокомментировал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.