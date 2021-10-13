В Благовещенске стартовала «Школа КВН» при поддержке амурского минсоцзащиты

Участие в проекте для ребят бесплатное Фото: Александр БОЙКО

Авторы проекта «Школа КВН для детей-сирот, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - «Амурский клуб весёлых и находчивых». Их инициатива победила в конкурсе социально-значимых проектов, объявленном министерством социальной защиты населения региона.

В проекте смогут поучаствовать около двухсот ребят. Среди них школьники, студенты колледжей, воспитанники детских домов и трудные подростки. Под руководством опытных кавээнщипков они научатся писать шутки, ставить миниатюры и выступать на сцене.

- Занятия с ребятами проходят на базе Амгу, БГПУ, Дома молодёжи и ресурсного центра. Полученные навыки начинающие кавээнщики смогут продемонстрировать на сцене в ноябре во время очередной игры КВН, - рассказал руководитель амурской региональной общественной организации «Амурский клуб веселых и находчивых» Алексей Чайко.

Участие в проекте для ребят бесплатное. На текущие расходы вроде аренды оборудования и наградной продукции потратят средства гранта – 250 тысяч рублей.

- Ранее «Амурский клуб весёлых и находчивых» уже выигрывал гранты на реализацию своих проектов. Один из последних - «Делай как я!», в ходе которого для ребят, обучающихся в спецшколе Юхты, спортсмены Приамурья записали видеоуроки и мастер-классы по семи разным видам спорта. Этот проект кавээнщики воплотили в жизнь при грантовой поддержке амурского министерства здравоохранения, - прокомментировал Алексей Чайко.

В 2020 году кавээнщики начали реализовывать проект «Повышение уровня сценарного и актёрского мастерства молодёжных команд КВН» на средства Президентского гранта. В ходе его реализации для участников провели мастер-классы по актёрскому мастерству и ораторскому искусству, занятия по написанию, а также тренинги на командообразование.

Для справки: в конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году поучаствовали 26 социально ориентированных организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.