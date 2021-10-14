Еще пять случаев АЧС зафиксировано в Амурской области

Больные животные снова были выявлены в Бурейском природном парке, Завитинском заказнике и недалеко от села Верхнеильиновка Завитинского района Фото: Управление ветеринарии Амурской области

В дикой фауне Амурской области за неделю выявили пять новых случаев африканской чумы свиней. Пробы специалисты взяли как от павших диких кабанов, обнаруженных в лесах региона, так и взятые в ходе постоянного мониторинга, который проводят сотрудники амурского управления по охране животного мира. Материалы на исследования были отправлены в ветлаборатории Приамурья.

Больные животные снова были выявлены в Бурейском природном парке, Завитинском заказнике и недалеко от села Верхнеильиновка Завитинского района. Здесь случаи АЧС уже фиксировались за неделю до этого.

Также очаги заболевания были обнаружены в 4-5 километрах от села Заган Свободненского района и в районе села Гродеково Благовещенского района. В лесу Благовещенского района местные жители нашли часть дикого кабана, которую, возможно, выбросил кто-то из охотников. Проверка показала, что он был заражен АЧС.

- Случаи африканской чумы свиней выявлены в четырех районах региона – Свободненском, Бурейском, Завитинском и Благовещенском. На сегодняшний день сотрудники управления ветеринарии области делают все возможное, чтобы не дать заболеванию распространиться дальше по территории области. Однако, отследить диких животных и их перемещения довольно затруднительно. Обнаруженные в лесах останки диких кабанов (находка в районе Гродеково отнюдь не единичная) наглядно демонстрируют, как именно вирус АЧС обычно попадает из дикой фауны в населенные пункты. Чаще всего его вместе с добычей заносят охотники или домашние животные на так называемом свободном выгуле, - отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.