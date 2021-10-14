Более 600 «дальневосточных гектаров» выдали в этом году в Приамурье

Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала действия программы в Амурской области выдано 8142 «дальневосточных гектара». 633 из них – в этом году.

Восемь полученных участков владельцы «дальневосточных гектаров» оформили в собственность досрочно. Такая возможность была у тех, кто на выданной земле построил жильё, оформив его в собственность.

Всего на территории региона 41 «дальневосточный гектар» оформлен в собственность. 37 из них оформили в собственность в этом году.

Напомним, с 1 октября оформление «гектаров» стало доступно для тех, кто получил земельные участки на территории всей области пять лет назад, с начала действия программы. С 1 июня такая возможность была только у жителей Архаринского района, которые могли подавать документы на оформление «дальневосточных гектаров» в собственность уже с начала этого года.

Оформлять «дальневосточные гектары» в собственность досрочно жители области начали с прошлого года.

Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Здесь чаще всего берут «дальневосточные гектары».

Всего в Приамурье для бесплатного предоставления доступно более 14 миллионов гектаров земель, преимущественно это земли лесного фонда. Остальная территория области закрыта для программы — это земли, находящиеся в ведении Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками.

Кроме того, законом Амурской области ограничены в предоставлении Благовещенск и его 10-километровая зона, Белогорск, части территории Свободного и Свободненского района, части территории города Сковородино и Сковородинского района.

В прошлом году в регионе оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на «дальневосточном гектаре»: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района; размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала»; на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер»; в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Кроме этого, в Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов; в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.

Основная деятельности на полученных участках – более 60% – сельхозиспользование. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.