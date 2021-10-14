В отдаленном районе Благовещенска вскоре появится многофункциональная строительная площадка

Объект площадью 1 300 квадратных метров появится в районе улицы Муравьева-Амурского, 18

На Тайвани в Благовещенске завершается строительство современной спортивной площадки. Работы начались в сентября этого года. Объект площадью 1 300 квадратных метров появится в районе улицы Муравьева-Амурского, 18. На этом месте раньше был пустырь, а теперь желающие смогут играть здесь в волейбол, баскетбол, футбол. Также на площадке будет зона воркаута.

На местности провели планировку, заменили грунт, отсыпали участок щебнем и провели устройство основания, рассказали в городской администрации.

- На сегодняшний день частично установлено ограждение, смонтированы секции ограждения. Завершаются работы по устройству тротуаров, забетонировано основание одной из площадок, отсыпана площадка для пляжного волейбола, проводится укладка покрытия из резиновой крошки. Работы подходят к завершению. Собраны и установлены конструкции на площадке воркаута. В ближайшее время начнем их заливать бетоном, затем уложим резиновое покрытие. Планируем завершить работы к началу следующей недели. Возрастных ограничений на площадке не будет, все смогут найти здесь себе занятие, – рассказал представитель подрядной организации.

Построить спортивную зону в этом районе предложили местные жители. Их поддержали депутаты и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Работы проводятся в рамках муниципальной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий города. Контролирует строительство заказчик – МУ «ГУКС».

- У подрядчика есть небольшая задержка. Это связано с переувлажнением почвы. Летом дождями подтопило основание, поэтому было затрачено время на его просушку. На качество работ это не влияет, подрядная организация принимает меры к своевременному завершению работ, – отметили в МУ «ГУКС».