Амурские предприниматели успешно запускают бизнес благодаря помощи Центра кредитной поддержки предпринимательства

В списке программ микрофинансирования есть антикризисные программы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За два года начинающим бизнесменам выдали микрозаймы на 20 миллионов рублей, из них 4,5 миллиона – кредитная поддержка, оказанная с начала этого года.

Кроме того, Центр оказал поддержку и бизнесу, который пострадал от пандемии в 2020 и 2021 годах, и для тех, у кого в 2020 году произошло снижение выручки более, чем на 20% относительно предыдущего периода. Предприниматели получили 79 микрозайма на сумму 58,9 миллиона рублей.

Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области предоставляет льготные микрозаймы не только предпринимателям, но и самозанятым. Цель специалистов центра - обеспечить доступность заемных средств. Их работа направлена на то, чтобы займы можно было получить с минимальным пакетом документов, без комиссий и страховок, по легким ставкам от 1% до 6,75% годовых.

Программы микрофинансирования рассчитаны на бизнес, действующий более 12 месяцев, на начинающих предпринимателей до одного года деятельности и самозанятых амурчан, самостоятельно ведущих свой бизнес.

На сегодняшний день по всем программам уже выдано более 400 займов на общую сумму в 402 миллиона рублей. Это более 230 уникальных заемщиков. Полученные займы были направлены на: пополнение оборотных средств, покупку сырья на производство и закуп товара, на модернизацию производства и ремонт, приобретение нового оборудования или транспорта, на приобретение коммерческой недвижимости или на рефинансирование кредитов, полученных под более высокие ставки.

В списке программ микрофинансирования есть антикризисные программы: микрозаем «Специальный», до одного миллиона рублей, по ставкам от 1 до 3% годовых; микрозаем «Лояльный», до двух миллионов рублей, по ставкам от 1 до 4,5% годовых.

Напомним, по итогам рейтинга 2020 года амурский Центр кредитной поддержки предпринимательства вошел в ТОП-10 среди Центров России по направлению «Лучшая микрофинансовая поддержка», заняв восьмое место в своей подгруппе.