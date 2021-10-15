Во дворах Благовещенска установили теннисные столы

Теннисные столы появились во дворах восьми многоквартирных домов Фото: Правительство Амурской области

Во дворах Благовещенска появились теннисные столы. Работы выполнены в рамках проекта «Настольный теннис во дворе». Он стал одним из победителей первого конкурса грантов губернатора на поддержку гражданского общества и получил поддержку в почти полмиллиона рублей.

Теннисные столы появились во дворах восьми многоквартирных домов, а также в сквере по улице Зеленой. Идею авторы проекта из НКО развития человеческого потенциала «Равноправие» подчерпнули у Москвы, Московской области и Сахалина.

- Изначально нами были поставлены условия производителю, что мы приобретаем – правильное у них название – уличные антивандальные столы. Они металлические, с влагостойкой фанерой, сетка, которая на них установлена, тоже металлическая. Мы провели общие собрания на всех домах, подкрепились протоколами общих собраний, что жители согласны на установку стола и берут его впоследствии на баланс, на обслуживание, – отметила председатель некоммерческой организации «Равноправие» Евгения Приходько.

В воскресенье, если позволит погода, состоятся первые внутридворовые турниры. А после проведут и финал в сквере на Зеленой. Авторы проекта признались, они уже получают обращения из других микрорайонов города, которые также хотят стать участниками проекта.