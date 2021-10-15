Амурчанка открыла Центр подготовки к школе и помогает научиться читать и писать детям

Поддержку на общую сумму порядка 8,2 миллиона рублей по итогам первого конкурса получат 17 предпринимателей Фото: Правительство Амурской области

Центр по подготовке к школе Людмила Веретенникова открыла в 2015 году. Идея открыть «свое дело» в сфере дошкольного образования пришла жительнице Благовещенска во время декрета.

Раньше Людмила Веретенникова работала бухгалтером. После рождения ребенка встал вопрос: в какое дошкольное учреждение его отдать. Подходящего развивающего центра амурчанка не нашла, поэтому решила сама создать центр, который бы отвечал всем необходимым требованиям.

- Свой бизнес я начала с одного арендованного кабинета, одной группы дошкольников и одного педагога. За шесть лет предприятие разрослось до шести филиалов центра подготовки к школе, где трудятся шесть педагогов и 12 групп, - отметила Людмила Веретенникова.

Останавливаться на достигнутом благовещенка не собирается. Поэтому Людмила Веретенникова обратилась за поддержкой государства в центр «Мой бизнес». Придя на консультацию, женщина решила запатентовать торговый знак. Работа в этом направлении уже ведется. В планах: сделать сайт и оформить франшизу.

- Кроме этого, специалисты центра «Мой бизнес» предложили получить статус «социальный предприниматель». Я согласилась, так как бизнес, признанный социально-ориентированным, может претендовать на дополнительную поддержку от государства, – уточнила Людмила.

Такой возможностью Людмила Веретенникова воспользуется в ближайшее время – подаст заявку на второй конкурс грантов для социальных предпринимателей. Если она получит грантовую поддержку от государства, то закупит новое оборудование, инвентарь и оргтехнику для своего центра, а также оплатит аренду помещений.

Напомним, в этом году предприниматели, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан и общества, могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета – субсидию в размере до 500 тысяч рублей.

Средства гранта бизнесмены смогут направить на аренду или ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, технологическое присоединение к инженерным сетям, первоначальный взнос по договору лизинга, оплату коммунальных услуг и электроснабжения, а также оформление результатов интеллектуальной деятельности и иные расходы.

Поддержку на общую сумму порядка 8,2 миллиона рублей по итогам первого конкурса получат 17 предпринимателей. Наибольшее количество одобренных заявок поступило от предпринимателей из Благовещенска. Хорошую активность показали Белогорск, Тында и Свободный.

Чтобы получить грантовую поддержку, амурчанам достаточно пройти обучение на базе областного Центра «Мой бизнес», подать заявку в региональное министерство экономического развития и внешних связей для включения в Реестр социального бизнеса и после получения нового статуса подать заявку на поддержку.

Получить приставку «социальный» к своему предпринимательскому статусу бизнес может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и реализации производимых ими или для них товаров и услуг.

Кроме этого, на поддержку могут претендовать те бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества. Основной пул таких проектов в Приамурье связан с оказанием медицинских и оздоровительных услуг для социально незащищенных категорий.

В «копилке» региона есть инициативы по развитию частной школы дополнительного образования для детей из необеспеченных семей, детских садов и иных мест по дневному присмотру и уходу.

По данным регионального минэкономразвития, в настоящий момент в реестр социальных предпринимателей области включено более 50 организаций.