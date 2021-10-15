Из-за порыва жильцы дома в Благовещенске остались без воды

Подвоз воды будет после 18.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице жильцы дома, расположенного на пересечении улиц Лазо и Краснофлотская остались без воды. У них отсутствует как горячее, так и холодное водоснабжение.

Как рассказали сами жильцы, вода пропала вчера, 14 октября. При этом они находятся без воды уже несколько месяцев.

- Сначала отключают воду, когда заканчивается отопительный сезон. Потом что-то где-то ремонтируют. Потом ремонтируют то, что ремонтировали до этого. Потом начинаются проблемы осенью и зимой! – рассказала местная жительница Юлия.

В пресс-службе АКС рассказали, что на водопроводе произошел порыв. Сроки ремонта замедлили непредвиденные обстоятельства.

- Идет процесс согласования проведения работ. На месте предположительного места дефекта проходят ведомственные электрические кабели. Ищем организацию, эксплуатирующую данные коммуникации. Подвоз воды будет после 18.00, – уточнили в компании.