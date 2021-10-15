В Приамурье увеличивают количество коек в инфекционных стационарах

Число пациентов, требующих кислородной поддержки, за последние 2 недели увеличилось на 54 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области количество коек в инфекционных стационарах Приамурья увеличено до 2020. Это на 72 больше, чем было развернуто на пике второй волны осенью прошлого года

Сегодня в регионе работает восемь инфекционных госпиталей. Свободный фонд в них составляет 15,2%. По данным на 15 октября на лечении, подведомственных Минздраву, находится 3 879 пациентов с СOVID-19, в том числе на амбулаторном лечении 2 400 человек, на стационарном – 1 479.

Состояние пациентов следующее: легкой степени тяжести – 44% пациентов, средней степени - 32%, тяжелой -24%.

- Число пациентов, требующих кислородной поддержки, за последние 2 недели увеличилось на 54 человека, всего их 559, в реанимации находятся 43 человека, 5 человек подключено к аппаратам ИВЛ, - рассказала на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Она отметила также увеличение обращений в скорую медицинскую помощь. Ежедневно в Благовещенске на вызовы выезжает 13 бригад, 7 из них инфекционные.