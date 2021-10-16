В Муравьёвском парке хищник напал на редких птиц

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В Муравьёвском парке произошло трагическое событие. Были убиты редкие птицы – японские журавли. По версии сотрудников, в вольеры забежал хищник.

О случившемся рассказали в Instagram-аккаунте @ muraviovkapark_28ru. В Муравьёвском парке просят помощи у всех неравнодушных амурчан.

- Друзья, в Парке произошло трагическое для нас всех событие. Ночью в вольеру пробрался хищник, судя по всему колонок. На этом оборвались жизни Мая и Каназавы. Следующим летом мы ждали от них первое потомство. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подобного больше не повторилось. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Нам как никогда нужна ваша помощь. Даже самые «малые» дела часто оказываются неподъемными из-за нехватки рабочих рук, - написали в публикации.

Убитые птицы – представители одних из самых редких из шести видов журавлиных, встречающихся в бассейне Амура. Желающие помочь Муравьёвскому парку могут позвонить по телефону +79146000342.