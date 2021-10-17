В Благовещенске временно закрыли скейт-площадку в парке Дружбы

Скейт-площадку в парке Дружбы пришлось закрыть на выходные. Причина тому – подростки, разукрасившие объект.

Об этом сообщила у себя в инстаграм генеральный директор ОКЦ и парка Дружбы Надежда Багрова. Произошшедшее случилось на днях.

- Несколько мальчишек, которые постоянно приходят на скейт-площадку, изрисовали одну из конструкций. Мы, конечно, уже всё закрасили, но решили на выходные скейт-парк закрыть. К сожалению, это уже не первый акт вандализма здесь. Работники парка регулярно оттирали различные надписи, но эта превзошла все. Самое неприятное, что эти ребята сами в парке катаются, тренируются, общаются и так поступить, возмутилась Надежда Ивановна.

Полиция занимается поисками родителей хулиганов.

- Все поступки несут за собой последствия. Наш парк открыт для горожан, но это не значит, что можно что-то здесь ломать, крушить или изрисовывать, отметила Багрова.

При этом горожане отмечают, что эти дети были замечены и в соседних дворах.