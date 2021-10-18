Для амурских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят онлайн-квизы

В прошлом году кавээнщики реализовали проект «Герои нашего времени» Фото: Правительство Амурской области

В области проходит третий сезон «Онлайн-квизов среди команд детей в трудной жизненной ситуации». Проект с таким названием победил в грантовом конкурсе, объявленном министерством социальной защиты населения региона.

На его реализацию авторы проекта – «Амурский клуб весёлых и находчивых «Лига» Союз» получил 250 тысяч рублей. На выигранные средства кавээнщики организуют 10 игр. Половина из них уже прошла в онлайн формате. В играх поучаствовали 16 команд. Это около 150-160 человек.

- В проекте участвуют дети в возрасте от 12 до 18 лет. Это воспитанники различных социальных учреждений и студенты техникумов. Для них кавээнщики придумали задания, рассчитанные на ребят разного уровня подготовки. Команды, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам всех игр, сыграют в квиз в очном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка, - объяснил председатель «Амурского клуба веселых и находчивых «Лига «Союз» Сергей Бурмага.

Проект «Онлайн-квиз среди команд детей в трудной жизненной ситуации» - продолжение предыдущего под названием «Интеллектуальные состязания для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Он победил в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 года. Проект предполагал проведение серии квизов в онлайн режиме.

- «Амурский Клуб Веселых и Находчивых «Лига «Союз» регулярно выигрывает гранты разных уровней на реализацию своих проектов, которые направлены на работу с детьми из группы риска. В сентябре мы запустили проект под названием «Амурский молодежный медиа-центр». Он включает в себя мультимедиа-студию для производства контента, где занимаются школьники старших классов и студенты, - продолжил Сергей Бурмага.

В ходе реализации проекта запланированы занятия по фото и видеосъемке, обучению аудио-, видео-, фотомонтажу в мультимедиа-студии, а также совместное медиа-планирование с органами власти, общественными организациями, социальными партнерами для освещения мероприятий в молодежной среде.

- На реализацию проекта по созданию амурского молодежного медиа-центра мы выиграли от Фонда Президентских грантов во втором конкурсе 2021 года почти три миллиона рублей. Общая стоимость проекта около шести миллионов рублей, - отметил председатель «Амурского клуба веселых и находчивых «Лига «Союз».

В прошлом году кавээнщики реализовали проект «Герои нашего времени» при грантовой поддержке министерства здравоохранения Приамурья.

- В ходе проекта мы выпустили серию интервью с известными спортсменами Приамурья. В 2019 году наша лига выиграли от Фонда Президентских грантов около 500 тысяч рублей на реализацию проекта под названием «Школа КВН для воспитанников Юхтинской спецшколы закрытого типа». Он был ориентирован на учеников специализированного учебного заведения, которых через форму школы КВН научили работать в команде и действовать в экстремальных ситуациях, - поделился Сергей Бурмага.

Для справки: в конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году поучаствовали 26 социально ориентированных организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.