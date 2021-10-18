Благовещенец поджег спиртное, чтобы его проверить: в результате погибла женщина

Мужчина раскаялся в содеянном

Ограничение свободы получил житель Благовещенска за гибель своей возлюбленной по неосторожности. Как сообщает пресс-служба городского суда, женщина погибла во время пожара.

Происшествие случилось в январе текущего года. Погибшая вместе с гражданским мужем и сыном распивали алкоголь. Они решили распить спиртосодержащую жидкость, перед этим проверив ее крепость.

- Чтобы проверить ее крепость и решить – нужно ли разводить с водой – подсудимый вылил незначительную часть жидкости из бутылки на стол и поджег ее спичкой, - рассказывают в ведомстве.

В этот момент легковоспламеняющаяся жидкость выплеснулась из бутылки, которую мужчина держал в руке и не закрыл крышкой, попала на пламя и предметы. Начался пожар, во время которых погибла женщина, отравившись продуктами горения.

Свою вину мужчина признал. Также он активно способствовал расследованию и явился с повинной. Эти обстоятельства, а также пожилой возраст и состояние здоровья стали смягчающими обстоятельствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.