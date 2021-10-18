Две амурские многодетные семьи купили автомобили при поддержке государства

Социальная выплата многодетным семьям на приобретение автомобиля или сельскохозяйственной техники – одна из мер поддержки от министерства соцзащиты населения региона

В Амурской области две семьи, где воспитывается восемь и больше детей, смогли купить автомобили благодаря господдержке. Социальная выплата предоставляется многодетной семье один раз. Одним из критериев приобретения авто является год его выпуска: машина не должна быть старше 10 лет. А для приобретения сельскохозяйственной техники обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории.

Получателем господдержки в этом году стала семья Киверовых из Свободного. Амурчане воспитывают восемь детей, поэтому большой транспорт им был просто необходим.

- На покупку машины нам выделили 1,2 миллиона рублей. На эти деньги мы купили восьмиместный микроавтобус. Раньше у нас была маленькая машина. Чтобы куда-то выехать всей семьей приходилось ездить два раза, чтобы забрать всех членов семьи. Теперь мы помещаемся в машину все сразу. Мы очень благодарны за такую поддержку, - сообщил многодетный отец Вячеслав Киверов.

Семья Киверовых и в прошлом году получила поддержку от государства. Тогда амурчане улучшили жилищные условия благодаря соцвыплате. В этом году Киверовы переехали из своего дома в новую квартиру.

Социальная выплата многодетным семьям на приобретение автомобиля или сельскохозяйственной техники – одна из мер поддержки от министерства соцзащиты населения региона. Мероприятие реализуется в Амурской области с 2012 года. За это время средства получила 21 семья.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, имеющие восемь и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством РФ). В том числе детей, находящихся под опекой, и приемных детей, при условии их воспитания в семье не менее пяти лет; и не имеющие автомобиля, в котором восемь и более пассажирских мест, или сельскохозяйственной техники.

В 2020 году губернатором области и депутатами поддержано решение помочь всем семьям полностью закрыть очередь. На это было выделено 3,6 миллионов рублей. Автотранспорт получили шесть семей. В этом году автотранспортом обеспечены еще две семьи.

В текущем году Правительством Амурской области было принято решение увеличить сумму выплаты в два раза. Таким образом, многодетные семьи могут рассчитывать на 1,2 миллиона рублей (ранее – 600 тысяч рублей).