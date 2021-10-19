Господдержка по данному направлению может составлять до 30 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственную поддержку в виде гранта от областного министерства сельского хозяйства в этом году получил Иван Мазур. Он стал одним из победителей конкурса грантов «Агростартап».

Ферма Ивана Мазура находится в селе Возжаевка Белогорского муниципального округа. Хозяйством амурчанин занимается с детства, продолжая семейное дело.

- В конкурсе на получение гранта я поучаствовал впервые. Решил, что пора развивать хозяйство, поэтому подал документы на конкурс. В итоге полученные средства потрачу на покупку трактора и 15 нетелей. Пока в хозяйстве 22 коровы молочного направления. Реализовывать грант начну в следующем году, - подчеркнул Иван Мазур.

В планах у амурчанина подать заявку на грант для семейных ферм.

Одина из получателей такой поддержки от регионального министерства сельского хозяйства – Савгюл Рафаеловна Хачатрян. Её ферма находится в селе Дмитриевка Ивановского района. Савгюл Рафаеловна занимается животноводство всю свою сознательную жизнь и имеет зоотехническое образование.

- Полученные средство хозяйство планирует направить на покупку 53 коров молочного направления (сейчас у нас их 30), а также позволит закупить доильное оборудование, молокопровод, оборудования для навозоудаления и водоснабжение, - упомянула Савгюл Хачатрян.

Это уже второй грант, полученный семьёй Хачатрян. Пять лет назад фермер получила грант, который потратила на покупку скота и ремонт молочно-товарной фермы.

- В этом году гранты на развитие семейных ферм получили шесть КФХ области. Программа хорошая: господдержка по данному направлению может составлять до 30 миллионов рублей. Еще один грант, «Агростартап», предназначенный на создание хозяйства, получили 8 человек. Государственная поддержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям. Делаем все от нас зависящее для поддержки сельхозтоваропроизводителей и развития сельского хозяйства области в целом. Предусмотрены различные субсидии — на уплату страховых взносов, закупку элитных семян, поддержку производства молока и развитие мясного животноводства. Постепенно меры поддержки дают эффект, доля амурских товаров на прилавках магазинов повышается, - сказал губернатор Василий Орлов.