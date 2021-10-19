Ремонт в Первомайском парке не успевают закончить в срок

Работы ещё много. Фото: мэрия Благовещенска

В Благовещенске прошло выездное совещание по поводу ремонта Первомайского парка. По контракту, работы там должны быть завершены к концу октября, однако уже сейчас ясно – подрядчики в срок не укладываются.

Как рассказали в мэрии, подрядные организации мобилизовали все резервы, на объекте трудятся около 50 рабочих, задействована спецтехника. Олег Имамеев, мэр Благовещенска, поручил составить дорожную карту с учетом отставания, чтобы это отставание сократить.

- Выполнены мероприятия по водоотведению, практически завершена прокладка кабельной канализации, работы по освещению всего парка. Уложена значительная часть плиточного покрытия на площадках и на дорожках. Высокий процент выполнения по беговым дорожкам. Но видно, что подрядчик не укладывается в сроки, будут работать и в ноябре. Работы выполняются, всё, что запланировано контрактом, будет выполнено, заказчик следит за качеством работ, – подытожил Олег Имамеев.

На этом благоустройство Первомайского парка не заканчивается. Здесь появится новая входная группа, несколько новых аттракционов для детей, а также установят качели, амфитеатр и сцена, площадка под которую уже готова.