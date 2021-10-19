Амурского пожарного наградили за спасение мужчины из-под поезда

Наградили сразу четырёх героев. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности прошли награждения - трое сотрудников получили медали от Амурского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Одним из них стал начальник караула ПЧ-61 противопожарной службы области Алексей Макаров из Архары. Он получил нагрудный знак МЧС «За заслуги». Этим знаком отметили подвиг, который Алексей совершил в 2020 году: он спас мужчину, который попытался перейти железнодорожные пути под стоящим поездом. Состав тронулся, мужчине отрезало ноги. Алексей Макаров оказал ему первую помощь, и это спасло пострадавшему жизнь.

Кроме того, медаль «За отличие в борьбе с огнем» вручили командиру отделения пожарного поста при ПЧ-62 с. Михайловка Михайловского района Сергею Москвитину.

А медали «За тушение природных пожаров» получили пожарный пожарной части № 41 с. Усть-Ивановка Благовещенского района Андрей Артыша и водитель пожарного автомобиля пожарной части № 61 п. Архара Архаринского района Владимир Журихин.