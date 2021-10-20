В Благовещенске насмерть сбили мужчину

Фото: blag_dtp

На трассе возле Благовещенска автомобиль насмерть сбил неизвестного мужчину. Информацию о случившемся разместили в социальных сетях.

В Instagram-паблике @blag_dtp опубликовали фото и видео жёсткого ДТП, произошедшего на трассе возле города. Как стало известно на 11-м км трассы Благовещенск - Бибиково неизвестный амурчанин попал под колёса проезжавшего мимо автомобиля. В результате этого мужчина погиб.

В полиции рассказали, что авария произошла вчера, 19 октября, в 19:33. На фото и видео можно увидеть, что автомобиль Toyota Probox сильно повреждён после столкновения.

- Предварительно установлено, что водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на неустановленного пешехода. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Амурской области.

В публикации также написали, что, по словам очевидцев, мужчина сам кинулся под колёса машины.