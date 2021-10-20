Обозленный амурчанин убил знакомого после ссоры

Ранее виновник уже был судим за убийство Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

В Тынде осудили местного 500летнего жителя за убийство своего знакомого. Мужчине предстоит провести в колонии 12 лет.

По информации региональной прокуратуры, трагедия произошла в апреле текущего года. Осужденный пришел в гости к знакомому и его гражданской жене, где они стали выпивать.

В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обозленный поведением потерпевшего амурчанин взял со стола кухонный нож.

Видя действия своего товарища, убитый вышел из квартиры в подъезд. Там его и настиг злоумышленник, который пять раз ударил оппонента в грудную клетку и живот ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Суд учел обстоятельства преступления, а также тот факт, что виновный был ранее судим за убийство и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.