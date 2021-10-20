Благовещенский эксперт рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом

Эксперт также заметил, что «входными воротами» для коронавируса являются дыхательные пути Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области снова зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Специалисты связывают это с несколькими факторами – сезонностью, мутацией вируса и низким уровнем вакцинации. Это мнение члена-корреспондента Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора по научной работе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлия Перельмана.

- В настоящее время сформировалось несколько устойчивых серовариантов коронавируса, которые отличаются друг от друга небольшими мутациями гена, кодирующего S-белок. Этот белок выглядит на картинках как шип, выступающий над поверхностью вируса. Именно с его помощью вирус присоединяется к рецептору клетки и проникает в нее. Разные штаммы сейчас обозначают буквами греческого алфавита. Резкий подъем заражений, начиная с лета текущего года, связывают с быстро распространяющимся новым «дельта»- вариантом (в настоящее время до 90% вновь заболевших). В мае Всемирная организация здравоохранения присвоила типу «дельта» статус «вызывающий беспокойство». Такой же статус имеют варианты «альфа» («британский»), «бета» («южноафриканский») и «гамма» («бразильский»). «Дельта» характеризуется большей способностью к распространению по сравнению с другими вариантами, - сказал Юлий Перельман. - Тем не менее, принципиальных отличий в механизмах поражающего действия различных штаммов на сегодняшний день нет. Они действуют на одни и те же рецепторы, включают одни и те же механизмы иммунного воспаления и иммунотромбоза.

Эксперт также заметил, что «входными воротами» для коронавируса являются дыхательные пути, а основной мишенью поражения служат органы дыхания.

- Отсюда высокая частота вирусного поражения легких. Летальный исход при тяжелом течении наступает вследствие дыхательной недостаточности – неспособности поврежденных вирусом легких обеспечивать организм человека кислородом. Однако, в связи с тем, что рецепторы АПФ-2, к которым присоединяется коронавирус, присутствуют во многих органах и тканях, и прежде всего в сосудах, при COVID-19 часто поражаются также сердечно-сосудистая система, нервная система и желудочно-кишечный тракт. Отсюда довольно распространенные осложнения болезни: тромбозы, потеря обоняния и вкуса, диарея и другое, - подчеркнул Перельман.

Также профессор отмечает, что долгое время после перенесенной болезни может сохраняться слабость, утомляемость, сниженная работоспособность, неспособность концентрировать внимание, расстройства памяти и эмоциональные нарушения в виде повышенной тревожности и депрессии. Часто вероятны проявления последствий воспаления сердечной мышцы, которые усиливают ощущение одышки. Также длительное время могут преодолеваться последствия микротромбоза в различных органах.

- Вся совокупность длительно сохраняющихся, до полугода и более, симптомов обозначается ныне как «длинный ковид» или «постковидный синдром». Он требует длительного диспансерного наблюдения и терпеливой восстановительной терапии, - заключил Юлий Михайлович.