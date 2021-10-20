Благовещенцы вынуждены жить без воды и с нечистотами в подвале

На решение проблемы выделено пять дней Фото: администрация Благовещенска

Жители домов по улице Нагорная долгое время живут без воды. Ситуацию омрачают и подвалы, затопленные нечистотами. На происходящее отреагировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Проблема существует сразу в четырех домах - №№14, 15, 16 и 17. В 16 доме, к тому же, из-под крана течет желтая теплая вода, и нет холодной. В подъездах и квартирах сыро и неприятно пахнет.

- Уже две недели порыв. Подвал весь в воде! Работники приезжают каждый день постоять и уезжают. Люди две недели без горячей воды, а из холодного крана идёт ржавая вода, - рассказали благовещенцы.

Кроме того, они добавили, что в подвал заполнен кипятком, оттуда постоянно идет пар.

В мэрии же сообщают, что коммунальщики не раз выезжали на место, откачивали воду, но полностью решить вопрос до сих пор не удалось – в доме № 16 уровень воды в подвале снижается медленно.

Чтобы разобраться в ситуации, Олег Имамеев провл со специалистами выездное совещание. На месте присутствовали представители управления ЖКХ, ООО «Амурские коммунальные системы», управляющих организаций и депутат амурского Заксобрания Надежда Багрова.

- Решать вашу проблему нужно поэтапно. Сначала необходимо осушить подвалы, потом найти засор. Этим будут заниматься и АКС на внешних сетях, и управляющая компания на внутридомовых, – отметил мэр.

Кроме того, Имамеев поручил создать оперштаб и каждый день докладывать о том, как двигаются работы. Сейчас АКС чистит канализационные выпуски жилых домов к дворовой канализации. Помощь техникой готово оказать управление по делам ГО ЧС. Людей обеспечат питьевой водой. После мероприятий специалисты продезинфицируют подвалы и проверят качество холодной воды. На все выделено пять дней. Сегодня вечером, 20 октября, пройдет еще одно совещание, на котором будут присутствовать представители прокуратуры.