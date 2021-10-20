В Благовещенске временно закрыли приют для бездомных

Находящиеся на реабилитации люди, а также персонал, понимая угрозу жизни и здоровью, покинули помещение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном центре из-за нарушений пожарной безопасности судебные приставы УФССП России по Амурской области приостановили деятельность центра социальной адаптации и реабилитации «Благодать» на 30 суток.

Как сообщает пресс-служба приставов, в помещении были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Их обнаружили сотрудники МЧС.

- В процессе эксплуатации здания допущено изменение его функционального назначения, отсутствуют эвакуационные выходы, дом не обеспечен источником противопожарного водоснабжения, а руководитель центра не прошел обучение пожарно-техническому минимуму, - отмечают в ведомстве.

Административный материал поступил в суд, который признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения.

На основании постановления Благовещенского городского суда, 19 октября было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники незамедлительно выехали на место, где вручили руководителю организации постановление, требование об исполнении решения суда, предупреждение об административной, а также уголовной ответственности.

Находящиеся на реабилитации люди, а также персонал, понимая угрозу жизни и здоровью, покинули помещение, вход в центр опечатан.

Начиная с даты приостановления деятельности центра пристав-исполнитель будет каждый день контролировать исполнение судебного акта.