Улицу Ленина в Благовещенске открывают для движения

Подрядная организация завершает асфальтирование дороги Фото: архив

В Благовещенске открывают для движения улицу Ленина от Мухина до Калинина. Как сообщает пресс-служба администрации, подрядная организация завершает асфальтирование дороги. Осталось уложить покрытие в квартале между Св. Иннокентия и Б. Хмельницкого, заасфальтировать заездные карманы, парковки и автобусные остановки. Полностью открыта улица для движения всех видов автотранспорта будет к концу следующей недели.

В этой связи с сегодняшнего дня, 21 октября, изменяется схемы движения маршрутов №№ К, 2/ 2А, 5, 38, 39, 16с, 41с.

Маршрут № К изменённая схема движения:

– ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Калинина – ул. Ленина – ул. Артиллерийская – ул. Зейская – ул. Загородная – ул. Горького - далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 2/ 2А изменённая схема движения:

– ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Калинина – ул. Ленина – ул. Артиллерийская – ул. Зейская – ул. Батарейная – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 5 изменённая схема движения:

– ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Калинина – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 38 изменённая схема движения:

– ул. Калинина – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 16с, 41с изменённая схема движения:

– ул. Зейская(остановочный пункт 2х2) – ул. Калинина – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 39 изменённая схема движения:

– ул. Горького – ул. Загородная – ул. Зейская – ул. Артиллерийская – ул. Ленина – ул. Калинина – ул. Зейская – ул. Шевченко – ул. Ленина – ул. 50 лет Октября далее по утвержденному маршруту