На подрядчика из Благовещенска завели уголовное дело

Подозреваемого допросили следователи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отношении руководителя подрядной организации в Благовещенске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пресс-служба МВД сообщает, что 50-летний мужчина подозревается в причинении ущерба муниципальному учреждению-заказчику в сумме 12 млн. рублей.

В 2020 году мужчина являлся гендиректором предприятия, которое заключило с потерпевшей стороной муниципальный контракт на восстановление поврежденных участков улицы Луговая в Белогорье.

- Заведомо зная, что выполнил не все условия контракта, в частности уложил более тонкий слой асфальтобетонной смеси, он подписал и предъявил акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости, на основании которых получил расчет по контракту в полном объеме. Таким образом, мужчина путем обмана похитил принадлежащие заказчику денежные средства, - сообщается в полиции.

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками УФСБ России по Амурской области в результате оперативно-розыскных мероприятий. На основании собранных материалов следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.

На данный момент в рамках предварительного расследования устанавливаются все обстоятельства дела. Сейчас проведены некоторые следственные действия, в том числе назначены и произведены специальные экспертизы и исследования, допросы и обыск. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.

В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного деяния предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы на срок до 10 лет.