Амурчане обрывают «горячую линию» по коронавирусу после введения сиcтемы QR-кодов

Амурчане спрашивают про вакцинацию и получение QR-кода Фото: Михаил ФРОЛОВ

С вводом системы QR-кодов в Приамурье резко выросло число обращений на «горячую линию» 122. Об этом сообщают в региональном правительстве. По данным ведомства, чаще всего жители региона интересуются, как получить QR-код. Напомним, сделать это можно на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Второй по популярности вопрос — где работают мобильные пункты вакцинации.

О вакцинации спрашивают и другое: какие вакцины есть в наличии в данный момент, в чем отличие «Спутника V» от «Спутника Лайт», какова эффективность вакцин от коронавируса, какие могут быть осложнения после прививки, и что делать, если ПЦР-тест оказался «положительным».

- За последнюю неделю выросло число обращений до 212 в день. До этого было около 100. На вопросы населения отвечают четыре специалиста. Если требуется разобраться в конкретной ситуации, они пересылают вопрос главврачам и должностным лицам, - рассказала Наталия Фатьянова, главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики.

Чаще всего на «горячую линию» звонят из Белогорска, Свободного и Тынды. А в Минздраве отмечают, работа call-центра позволяет снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи. Специалисты могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др. Телефон «горячей линии» работает с 8.00 до 20.00.