Руководителю столовой в Благовещенске грозит штраф за несоблюдение антиковидных мер

По результатам нарушений полицией составлены материалы об административном нарушении Фото: администрация Благовещенска

Вчера, 20 октября, в амурской столице прошел рейд по заведениям общественного питания в Благовещенске. В нем приняли участие сотрудники городского управления по развитию потребительского рынка и услуг, полиции и регионального минэкономразвития. Они проконтролировали, соблюдаются ли в кафе, столовых и ресторанах меры по недопущению распространения коронавируса, в числе которых и проверка QR-кодов посетителей при посещении заведений.

В ходе мероприятия специалисты проверили больше 10 предприятий. Нарушения обнаружили лишь на одном объекте. Так, в столовой, расположенной в центре города, у посетителей не проверяли температуру, а в заведении не было антисептика для обработки рук. Не нашлось и журнала проведения влажной уборки помещений.

По результатам нарушений полицией составлены материалы об административном нарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Теперь предпринимателю грозит штраф.

В целом в предприятиях проверялось действие QR-кодов о вакцинации, ПЦР-исследований, которые подтверждались паспортами.

- Подобные рейды проводятся в связи с высокой заболеваемостью в Амурской области, в частности в Благовещенске, введением новых ограничительных мер и поступающими жалобами от граждан. Нами организовано взаимодействие с министерством экономического развития и внешних связей Амурской области, с органами полиции по контролю за применением QR-кодов и других ограничительных мер. Напоминаю, распоряжением губернатора установлен ряд требований к объектам общественного питания и торговли – это соблюдение масочного режима, термометрия, социальная дистанция, наличие дезсредств на предприятиях, обработка рук и поверхностей антисептиками. Проверки продолжатся, — рассказала начальник городского управления по развитию потребительского рынка и услуг Ольга Здункевич.

Система QR-кодов действует в Благовещенске с понедельника, 18 октября. При посещении заведений общепита посетитель должен предъявить один из трех документов: QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном не более 6 месяцев назад COVID-19.

Согласно ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, к нарушителям могут быть применены штрафы. Для посетителей их размер составит до 1 до 30 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей и для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей.