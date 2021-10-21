В Белогорске женщина обвиняется в убийстве сожителя

Преступление произошло в начале месяца Фото: Татьяна РЯБОВА

В Белогорске следователи предъявили обвинение 36-летней местной жительнице в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы СУ СК России по Амурской области, 1 октября текущего года обвиняемая и ее 36-летний сожитель пили алкоголь, когда между ними произошла ссора. Во время конфликта женщина нанесла возлюбленному травмы, повлекшие смерть на месте преступления.

Амурчанка задержана. На допросе женщина признала свою вину, с ней проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.