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Происшествия21 октября 2021 11:21

В Белогорске женщина обвиняется в убийстве сожителя

Трагедия произошла в начале октября
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Преступление произошло в начале месяца

Преступление произошло в начале месяца

Фото: Татьяна РЯБОВА

В Белогорске следователи предъявили обвинение 36-летней местной жительнице в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы СУ СК России по Амурской области, 1 октября текущего года обвиняемая и ее 36-летний сожитель пили алкоголь, когда между ними произошла ссора. Во время конфликта женщина нанесла возлюбленному травмы, повлекшие смерть на месте преступления.

Амурчанка задержана. На допросе женщина признала свою вину, с ней проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.