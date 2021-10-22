Прокуратура Свободного проверяет пешеходный переход, потенциально опасный для детей с ОВЗ

На место выезжали специалисты Фото: прокуратура Амурской области

В Свободном городская прокуратура начала проверку пешеходного перехода, расположенного рядом со школой-интернатом для детей с ОВЗ. Ранее на дорожную разметку жаловалась местная жительница.

Женщина рассказала, что переход нарисован достаточно странно. По ее словам, зебра начинается от калитки и упирается в противоположную сторону дороги, где вместо плитки находится бордюр, газон и глубокий ров. При этом в местной мэрии рассказывали, что такое расположение было утверждено из-за соответствия ГОСТу. Женщина уверена: учитывая, что в интернате обучаются дети с нарушениями зрения, переход становится просто опасным для использования.

В прокуратуре рассказали, что вчера, 21 октября, на место выезжали помощник свободненского городского прокурора Екатерина Ковалева и специалисты Госавтоинспекции. Они осмотрели пешеходный переход и оценили соблюдение требований безопасности дорожного движения на участке.

В ходе проверки специалисты оценят действия местных властей, в том числе при проектировании и проведении ремонта дороги, а также соответствие разметки нормам.

По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.