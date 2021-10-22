Из-за коронавируса в Благовещенске отменили общегородской субботник

Тех, кто решит выйти на уборку самостоятельно, мэр попросил не забывать о мерах предосторожности Фото: @o.g.imameev

В Благовещенске принято решение отменить общегородской субботник «Город берегу». Об этом сообщил мэр областной столицы Олег Имамеев, уточнив, что акция переносится на неопределенный срок. Массовая уборка и сопутствующие конкурсы, флешмобы и другие творческие интерактивы должны были состояться завтра, 23 октября.

- Честно говоря, практически уверен, что в этом году традиционный большой субботник нам провести уже не удастся. Вы сами видите, как развивается ситуация с коронавирусом. Конечно, обидно, потому что желающих принять участие в осеннем субботнике было как никогда много, организаторы провели большую подготовительную работу, приготовили участникам много сюрпризов. К тому же нам благоволит погода. Солнечно и достаточно тепло. Но решение по субботнику окончательное. Мы должны следовать рекомендациям специалистов, - рассказал мэр Благовещенска.

Он также отметил: большинство горожан выйдут на уборку сами. Запретить это он не может, но Имамеев попросил всех соблюдать меры предосторожности.

- Хочу поблагодарить благовещенцев и те организации, которые уже приняли участие в осеннем этапе акции «Город берегу» и провели свои субботники ранее. Сама акция будет продолжена силами МКП «ГСТК»,- заключил Олег Гатауллович.