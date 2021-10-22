Мобильные пункты вакцинации разместят около ТРЦ

Мобильные пункты пользуются популярностью у горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усилить работу по размещению мобильных пунктов вакцинации в торговых центра Благовещенска дал губернатор Василий Орлов в ходе заседания оперативного штаба. Он отметил, что пункты пользуются популярностью у горожан.

- После 1 ноября, когда в торговые центры можно будет попасть только вакцинированным людям, необходимо будет разместить мобильные пункты возле зданий ТЦ. Техники для этого у нас достаточно. Вакцинировать население нужно и в будни, в удобное для людей время, и в праздники, - отметил губернатор.

По информации первого заместителя министра здравоохранения Амурской области Елены Девяткиной, темпы вакцинации в регионе выросли на 33% по сравнению с началом месяца. Накануне в регион поступила очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак». В течение семи дней в минздраве ждут еще 900 доз препарата «Кови-Вак».

- С начала прививочной кампании область получила почти 400 тысяч доз вакцины от COVID-19. В наличии 98 тысяч доз препаратов четырех видов. На сегодняшний день в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения, привито почти 272 тысячи человек, что составляет 65,39% от плана (средний показатель по РФ 62,75%). За последнюю неделю положительная динамика отмечается в темпах как первичной вакцинации, так и повторной. 13 районов Амурской области достигли среднеобластного показателя, - рассказала Елена Девяткина.

Она отметила, что наибольший охват населения прививками от Covid-19 - в Селемджинском, Белогорском, Шимановском районе. В Мазановском районе защиту от новой коронавирусной инфекции пока получили только 45,5% от плана.