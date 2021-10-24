Благовещенские волонтёры столкнулись с мошенниками во время поиски слепой собаки

источник @lelkae

Уже две недели благовещенские волонтёры пытаются найти старую, слепую чихуахуа. За это время им пришлось столкнуться с мошенниками, о которых они рассказали на своей страничке в Инстаграме.

Поиски собачки начались 16 октября, информацию об этом разместила на своей странице волонтёр Ольга Ефремова @lelkae. Неравнодушных горожан просили предоставить любую информацию о местонахождении животного.

-Мы развешивали объявления, распространяли информацию о поисках по всем группам и СМИ, ежедневно ездили по всем районам, где люди её видели. Оказалось, что видели ее многие, но никто не смог/не захотел/не считал нужным придержать собаку. Так, мимо равнодушных людей, Дина бегала по улицам города, - пишет Ольга.

Имя собачки волонтёры узнали от её хозяйки, которая также искала своего питомца, она подключилась к группе поиска волонтёров. Также за поимку собаки объявили вознаграждение

К сожалению, объявление привлекло внимание не только помощников, но и мошенников.

- Даже удивительно, как такая маленькая собачка сконцентрировала вокруг себя такой контингент, в моей практике такое впервые, - признаётся зоозащитница.

Сначала начал звонить мужчина, уверял, что нашел собаку и обещал её привезти за вознаграждение 3 000 рублей. Волонтёры договорились с ним о месте встречи, но позже она не состоялась. Неизвестный сказал, что привязал собаку на улице и требовал перевести ему деньги по номеру телефона.

По словам Ольги, деньги переводить никто не торопился. Было решено проверить телефон через специальную программу, в которой мужчина был записан как «Разводит людей на деньги»

- При последнем разговоре, поинтересовавшись, как часто у него прокатывают такие схемы, я была послана и заблокирована, - возмущается девушка.

После с волонтёрами связался другой мужчина с ярким нерусским акцентом. Он также заявил, что собака у него и её можно забрать, назвал несуществующий адрес. Мужчина настаивал на том, чтобы Дину забирала именно девушка, которая должна приехать одна.

- В течение двух дней встречи переносились, человек то брал трубку, то скидывал, один раз мы даже приехали примерно в указанный район. Абонент отключил телефон, - пишет Ольга.

Далее был звонок от девушки, которая также планировала отдать собаку волонтёрам, но впоследствии, она заблокировала все номера зоозащитников и пропала.

- Своей историей я хочу предупредить всех, чтобы не забывались, что в нашем обществе полным полно уродов, которые готовы наживаться на чужих проблемах и эмоциях. Будьте бдительны, - отметила волонтёр.

Несмотря на череду неудач, зоозащитники не теряют найти собачку Дину и всё ещё просят сообщать информацию о ней по номеру телефона 8-961-950-68-88.