Благовещенцев напугал пистолет, найденный в ливневке микрорайона

Находка оказалась игрушкой Фото: @love_city28

В Благовещенске в ливневой канализации был обнаружен пистолет. Об этом сообщают местные паблики в инстаграм.

По информации @love_city28, оружие нашла подрядная организация, которая промывала ливневку на улице Институтская.

По информации правоохранителей, сообщение о находке поступило в 9.40 в воскресенье, 24 октября.

- Сотрудниками экспертно-криминалистического отдела МО МВД России «Благовещенский» была проведена баллистическая экспертиза, по результатам которой было установлено, что данный предмет является массо-габаритным макетом пистолета «Кольт» модели 1911. Данный предмет огнестрельным оружием не является, для производства выстрелов не предназначен, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».