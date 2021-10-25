Бой амурского спортсмена на турнире ММА отменен из-за коронавируса

У предстоящего боя были и другие «осложнения» - Гаджи Рабаданов не проходил в нужную весовую категорию Фото: @alexandr_belykh

Один из крупнейших турниров по ММА Bellator 269 отменен. Амурчанин Александр Белых не сможет выступить на нем против Гаджи Рабаданова. Причиной тому стал коронавирус, который обнаружили у нашего земляка.

При этом сообщается, что Александр заранее привился и два раза сдавал тест. Оба раза показали отрицательный результат. Положительным стал третий мазок, который спортсмен сдал перед самым боем. Команда амурчанина тоже дважды сдала тест в независимых клиниках, и результаты оказались отрицательными.

- Мы даже не думали, что такое может произойти. Как у вакцинированного человека может быть положительный ПЦР-тест? Как это вообще всё работает? Не понимаю. В виду строгих протоколов руководства организации нас моментально сняли с боя, без возможности повторного тестирования! Но мы двигаемся дальше. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на сожаления, - прокомментировал ситуацию спортсмен в своем инстаграм.

Расстроился из-за отмены боя не только Александр, но и команда противника. Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, от которой выступал соперник амурчанина, тоже осталась недовольна таким исходом.

- Очень жаль, но Гаджи Рабаданов выбывает из турнира Bellator 269 из-за найденного «ковида» у его соперника, - поделились они в соцсетях.

Поединок должен был состояться в пятницу, 23 октября. У предстоящего боя были и другие «осложнения» - Гаджи Рабаданов не проходил в нужную весовую категорию. Однако Александр Белых не воспользовался имеющимся у него правом отмены.