МФЦ в Благовещенске начал работу по предварительной записи

Без предварительной записи оказываются услуги для граждан, пострадавших от ЧС Фото: архив

Многофункциональный центр Благовещенска начал работу по предварительной записи. Такое решение было принято на оперативном штабе в пятницу, 22 октября.

Получить услуги возможно, предварительно записавшись через официальный сайт учреждения либо через мобильное приложение «Мои Документы.Онлайн».

Для работы с обращениями по вопросу регистрации на Госуслугах, восстановлению или подтверждению учетной записи для получения QR- кодов, оказания помощи в получении QR-кодов в каждом офисе МФЦ города работают отдельные окна приема без предварительной записи. Услуги оказываются в будние дни с 8.00 до 18.00 без перерыва, в субботу с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной.

- В праздничные дни (4,5,6,7 ноября) МФЦ также будет оказывать услуги только по вопросам регистрации на Госуслугах, восстановлению или подтверждению учетной записи для получения QR- кодов с 9.00 до 15.00, - рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области Ирина Вотинцева.

Также без предварительной записи оказываются услуги для граждан, пострадавших от ЧС.

По вопросам оказания услуги и режиму работы отделений МФЦ граждане могут обратиться на «горячую линию» Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по телефону: 99-22-22 с 8.00 до 18.00.