В Октябрьском районе мужчина до смерти избил знакомого

Следствием собрано достаточно доказательств по делу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Октябрьском районе следователи завершили расследование уголовного дело по обвинению 34-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Установлено, что происшествие случилось в ночь на 4 августа текущего года в селе Екатеринославка. В доме по улице Мелиораторов мужчины пили алкоголь. Между ними произошла ссора и один избил другого. От полученных травм 46-летний потерпевший умер в больнице.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.