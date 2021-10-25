В Амурской области ищут нарушителей масочного режима в автобусах

Транспорт может не начать движение, пока нарушение не будет устранено Фото: Татьяна РЯБОВА

В амурской области продолжает действовать масочный режим. Он распространяется и, в том числе, на общественный транспорт. Кроме того, организациям, осуществляющим транспортное обслуживание, поручено усилить дезинфекцию транспорта и вокзалов.

Дополнительно в адрес муниципалитетов направлены рекомендации по постоянному контролю соблюдения масочного режима на муниципальных маршрутах, перевозчикам поручено контролировать наличие маски у водителя в процессе движения с помощью камер наблюдения, использовать на дальние расстояния автобусы с кондиционером, напоминать пассажирам о необходимости применения средств защиты.

Специалисты контролируют работу перевозчиков. Они проверяют наличие средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов, масок у пассажиров, а также наличие информации для амурчан, запас дезинфицирующих средств на предприятиях.

На территории вокзалов размещена информация о соблюдении масочного режима, дистанции и обработке рук. Каждые 2-3 часа территорию автовокзала обрабатывают, регулярно пополняются запасы антисептика.

Водителям и кондукторам сообщили о том, что пускать пассажиров в автобус можно только при наличии маски. Транспорт может не начать движение, пока нарушение не будет устранено.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства области вместе с органами регионального УМВД организованы рейды по выявлению нарушителей, не соблюдающих масочный режим, и организаций, не обрабатывающих помещения и транспорт. Рейды планируется продолжать.