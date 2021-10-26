Восемь антиковидных нарушений выявлено в заведениях общепита Благовещенска

Если порядок нарушит посетитель, то протокол составится и на руководство заведения Фото: администрация Благовещенска

В областной столице прошло больше 50 рейдов по контролю за соблюдением системы QR-кодов. Они проводятся в Благовещенске с 20 октября. Три группы, в состав которых входят сотрудники полиции, исполнительных органов власти и местного самоуправления, проверяют работу организаций общественного питания.

- За пять дней рейдовые группы проверили более 50 объектов общепита – это столовые, кафе, рестораны. В ходе рейдов было выявлено восемь административных нарушений. Отмечу, что если в отношении посетителей были выявлены нарушения, то в обязательном порядке будут вестись административные расследования и в отношении владельцев заведений, - рассказал начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

За неисполнение ограничений в части обязательного наличия QR-кода, действующего ПЦР-теста либо бумажного сертификата о вакцинации, выданного в поликлинике, при посещении предприятий общепита установлена административная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По статье предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч. За повторное нарушение штраф для граждан достигает 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 1 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Кроме этого, предусмотрена административная ответственность за подделку QR-кодов.

- Здесь уже может дойти вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы на срок до двух лет (ст. 327 УК РФ). У нас в области пока ни одного случая предъявления поддельного QR-кода не зафиксировано, но рейдовые группы ориентированы на их выявление. В случае выявления такого факта информация будет направлена в правоохранительные органы для проверки и принятия решений, - подчеркнул Евгений Ковтун.

На данный момент управление региональной безопасности и противодействия коррупции Приамурья работает с муниципалитетами, где скоро будут введены QR-коды – разъясняет правила работы системы и ответственность за ее несоблюдение.