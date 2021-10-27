«Акцент на ретро»: Олег Имамеев рассказал, каким будет новогоднее убранство Благовещенска

Олег Гатауллович надеется реализовать все планы – к тому же, их поддерживает губернатор Фото: @o.g.imameev

Мэр областной столицы Олег Имамеев рассказал, что украсит город в этот раз к Новому году. В своем инстаграм-аккаунте он разместил часть схемы праздничного оформления, отметив, что полностью пока не покажет – чтобы в канун праздника это стало сюрпризом.

- Довольно долго обсуждали, как должно выглядеть оформление Благовещенска для встречи 2022 года. Мнения были разные. Но пришли к единому. Несмотря на всем известные трудности последнего времени, горожанам и прежде всего нашим детям нужно ощущение праздника. Новый год – именно то время, воспоминание о котором мы храним на протяжении всей жизни. И пусть дети запомнят этот Новый год ярким, светлым и просто классным, - отметил Олег Гатауллович.

Немного подробностей все же есть. На площади Ленина появится новая елка. Предыдущая, прослужившая почти 15 лет, и переместится в парк Дружбы. Новая также будет искусственной, высотой более 20 метров. Но по своему внешнему облику станет ближе к настоящим елям и светиться будет иначе.

Также в этот раз решено отказаться от ледовых фигур по двум причинам. Во-первых, они одни из самых дорогих элементов новогоднего оформления. Во-вторых, больше всего подвержены повреждениям - чувствительны к погоде и действиям вандалов. Зато будет много новых элементов, как и те, что зарекомендовали себя в прошлые годы.

- В этом году делаем акцент на ретро фигурах (большое вам спасибо за поддержку этой идеи). Прямиком из детства многих амурчан на площадь Ленина вернутся горка в виде головы богатыря, баба Яга в ступе, Гулливер, тройка лошадей. А все остальное увидите сами, - заинтриговал мэр.

Общественные территории, которые будут оформлены, можно увидеть на схеме. Украшены будут улицы и дороги. Придать праздничный и нарядный вид своим домам и дворам каждый горожанин может сам.

- Кстати, возобновим в этом году зимнюю часть конкурса «А у нас во дворе». За лучшее оформление своих дворов наградим жителей очень нужными подарками. Условия и призы озвучим в свое время, - порадовал горожан Имамеев.

Олег Гатауллович надеется реализовать все планы – к тому же, их поддерживает губернатор.