Амурчане обрывают «горячую линию» по коронавирусу

Больше всего звонков поступает из Благовещенска Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области продолжает работать «горячая линия» по вопросам коронавируса. Узнать необходимую информацию можно, позвонив по номеру 122. Работу линия начала в марте прошлого года, за все время специалисты ответили на почти 52 тысячи звонков. Об этом рассказала пресс-службе правительства Наталья Фатьянова, главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики и куратор «горячей линии» по вопросам COVID-19.

- Количество звонков увеличивается в соответствии с «волнами» заболеваемости. В этот подъем заболеваемости фиксируется значительное увеличение граждан, которые обращаются на «горячую линию». Накануне мы приняли более 300 звонков за день, вчера около 350 звонков. Телефонная трубка практически не лежит, - отмечает Наталья Фатьянова.

Больше всего жители региона спрашивают про прививки от коронавируса, получение QR-кодов и сертификата о вакцинации. Помимо этого, граждан интересуют побочные эффекты после вакцинации и перенесенного заболевания.

- Звонков поступает очень много по вопросам вакцинации, QR-кодов, иногда возникают вопросы по маршрутизации. Если в «первую волну» люди спрашивали симптомы, где и как лечиться, то сегодня уже ответы на эти вопросы всем известны. Главный и самый острый вопрос на сегодня – это профилактика коронавируса. Поэтому много вопросов о наличии вакцины и о том, где можно привиться. Также много вопросов относительно осложнений, и медикаментозном обеспечении амбулаторных больных, - подчеркивает Наталья Фатьянова.

Больше всего звонков – две трети – поступает из Благовещенска, так как здесь больше плотность населения и заболеваемость.

Работу «горячей линии» в регионе курирует Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. На ней работает по два врача в смену, в день две смены. Телефон «горячей линии» по номеру 122 работает ежедневно с 8.00 до 20.00.