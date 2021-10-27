РКЦ в Благовещенске закроется лишь на ноябрьские праздники

Режим работы в предпраздничный день будет сокращен Фото: соцсети

Режим приема горожан в Благовещенском расчетно-кассовом центре на нерабочую неделю не изменился. Его двери закроются лишь на ноябрьские праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» будет отдыхать согласно производственному календарю: 31 октября, и с 4 по 7 ноября. Предпраздничный день 3 ноября – рабочий, но сокращен до 19.00. В остальные дни двери открыты по расписанию с 8.00 до 20.00 без перерыва.

В субботу, 30 октября, специалисты Благ-РКЦ, по графику будут осуществлять прием с 8.00 до 15.00.

- Для исключения конфликтных ситуаций просим благовещенцев внимательно ознакомится с графиком работы ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр», - отмечают в пресс-службе.

Тем временем, без очередей и независимо от времени суток и дня недели, оплатить квитанции или передать показания приборов учета можно в личном кабинете на сайте Благ-РКЦ www.blag-rkc.ru.