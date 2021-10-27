Улицу Мухина в Благовещенске откроют только через месяц

Две недели необходимо подрядчику на теплосетях по Релочному Фото: администрация Благовещенска

В областной столице продолжается ремонт коммунальных сетей. Основной объем мероприятий по модернизации уже завершен, сообщает пресс-служба мэрии. Градоначальник Олег Имамеев посетил участки, где работы по замене ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения находятся на финальном этапе. Это улицы Амурская между Театральной и Чайковского, Мухина и переулок Релочный от Комсомольской до Мухина.

На первом участке, по словам директора по теплоснабжению ООО «АКС» Сергея Громова, все монтажные работы завершены, отопление в жилые дома подается в полном объеме. Сейчас ведется обратная засыпка участка от Политехнической до Театральной и монтаж двух тепловых камер. Все остальное, включая асфальтирование участка, планируется завершить в течение двух недель.

А у подрядчика, приводящего в порядок Мухина, есть еще месяц. Объем работ здесь немалый: это сети тепло-, водоснабжения и водоотведения от Зейской до Пролетарской. На двух участках: от Зейской до Амурской и между Октябрьской и Северной готовность составляет 100%. В ближайшие дни завершают ремонт и в кварталах между Амурской и Горького и Северной и Пролетарской. После 30 ноября участок будет полностью открыт для движения в гравийном исполнении. Асфальтирование запланировано на 2022 год.

Две недели необходимо подрядчику на теплосетях по Релочному. Их здесь модернизируют от Комсомольской до Мухина. Работы идут без отключения потребителей от тепла.

- В этом году у нас достаточно большой объём работ по ремонту инженерной инфраструктуры. Мы ремонтируем сети под теми участками дорог, на которых производятся работы в рамках национального проекта, в рамках ремонта улично-дорожной сети. Также у нас есть отдельные участки, по которым мы проводим работы из-за их большого износа. Это плановые ремонты. На сегодняшний день практически все работы закончены, – подытожил Олег Имамеев.

В Благовещенске в этом году подземные коммуникации также заменили на Артиллерийской между Амурской и Зейской, на Горького от Калинина до Театральной, на Ленина между Св. Иннокентия и Мухина. В следующем году эту важную и необходимую для комфортной жизни благовещенцев работу продолжат.