Из-за обнаруженного коронавируса у водителей в Белогорске сократили количество автобусов

Лечение проходят восемь человек из 34 Фото: архив

В Белогорске сократили количество автобусов. Это оказалось вынужденной мерой: у некоторых водителей выявлен коронавирус.

В городском управлении ЖКХ рассказали, что меньше транспортных средств стало на шести маршрутах. Пассажирские перевозки скорректированы по регулярным направлениям: 1К «Ж/д вокзал - ул. Первомайская - Ж/д вокзал»; 3К «Ж/д вокзал - ул. Первомайская - Ж/д вокзал»; 7 «Ж/д вокзал - о. Старица»; 11 « Школа № 5 - Ж/д вокзал- Д/ сад № 54 »; 21 «Ж/д вокзал - пер. Энергетиков»; 22 «Кафе «Зодиак» - Ж/д вокзал - пер. Энергетиков».

Действовать новое расписание будет до 1 декабря.

По словам главного специалиста управления Оксаны Чалой, из 34 водителей осталось 26 – остальные лечатся. При этом расписание автобусов изменено так, чтобы жителям это приносило минимальные неудобства. Так, маршруты 1К и 3К, которые ходили каждые десять минут, увеличили интервал до 12 минут. Маршрут № 21 по-прежнему прибывает на остановку через каждые восемь минут.

Правда, дольше придется ждать маршрут № 7. Если раньше ходило два автобуса в час, то теперь только один. Время работы автобусов осталось прежним – с 6.05 до 22.40. Обновленные расписания размещены в каждом салоне. Также информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефону +7 (41641) 2-37-11.