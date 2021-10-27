Благовещенец обиделся на мать и поджег ее квартиру

Ущерб поджигатель возместил Фото: Мария ЛЕНЦ

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело горожанина, который сжег квартиру матери.

По информации суда, это произошло в августе прошлого года. Из чувства обиды на маму мужчина решил сжечь ее квартиру. Он отправился в гараж, взял канистру, купил бензин на заправке и пошел к ней домой.

В квартире мужчина прошел по двум комнатам и коридору, налил бензин на вещи и поджег.

Сгорели два дивана, линолеум, обои, были повреждены шифоньер, комод, две прикроватные тумбочки, два окна, стенка-библиотека и самодельная ниша. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание поджигателю, суд учел: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, добровольное возмещение ущерба, а также принесение извинений матери.

Суд признал благовещенца виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – 1,5 года лишения свободы. Наказание условное с испытательным сроком один год.

Производство по иску потерпевшей суд прекратил, так как ущерб возмещен в полном объеме.