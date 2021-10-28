В Приамурье произошло ДТП с краснокнижным медведем: косолапый погиб

Животному было всего несколько месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области произошло смертельное ДТП с участием краснокнижного белогрудого медведя. Косолапый погиб.

По информации регионального управления животного мира, трагедия произошла на федеральной трассе в Амур в Архаринском районе. Мишке было примерно 4-5 лет.

- На месте происшествия выехал специалист Управления по охране животного мира, а также сотрудники ГИБДД. Они оформили ДТП. Сейчас правоохранители ведут следственные действия, устанавливают второго участника аварии. Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения, - рассказали специалисты управления.

Предположительно, гибель медведя могла произойти в результате столкновения с фурой.

Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей.