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Происшествия28 октября 2021 4:57

В Приамурье произошло ДТП с краснокнижным медведем: косолапый погиб

Ущерб природе составил 190 тысяч рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Животному было всего несколько месяцев

Животному было всего несколько месяцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области произошло смертельное ДТП с участием краснокнижного белогрудого медведя. Косолапый погиб.

По информации регионального управления животного мира, трагедия произошла на федеральной трассе в Амур в Архаринском районе. Мишке было примерно 4-5 лет.

- На месте происшествия выехал специалист Управления по охране животного мира, а также сотрудники ГИБДД. Они оформили ДТП. Сейчас правоохранители ведут следственные действия, устанавливают второго участника аварии. Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения, - рассказали специалисты управления.

Предположительно, гибель медведя могла произойти в результате столкновения с фурой.

Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей.