С 1 ноября в Благовещенске полностью откроют улицы Горького и Ленина

Нанести дорожную разметку в ближайшие дни должны и еще на улице Мухина в Белогорье Фото: администрация Благовещенска

С 1 ноября водителей Благовещенска ждет радостная новость – для движения наконец-то полностью откроют улицы Ленина и Горького. Их готовность проверил мэр областной столицы Олег Имамеев в ходе рабочего выезда.

Подрядчикам осталось доасфальтировать на отдельных участках заездные карманы, парковки, нанести разметку, установить недостающие знаки.

Горького от Калинина до Кузнечной открывали поквартально, по новому асфальту здесь автомобилисты ездят с прошлой недели. Нанести новое покрытие осталось между Кузнечной и Театральной. Подрядчик гарантирует, что с понедельника, 1 ноября, благовещенцы смогут проезжать по Горького беспрепятственно на всем отремонтированном участке.

Улицу Ленина откроют полностью уже завтра, 29 октября. Ее в этом году капитально отремонтировали от Святителя Иннокентия до Мухина. Небольшой участок от Св. Иннокентия до Шевченко подрядчик отработает в следующем году.

Готов и 2,5-километровый участок улицы Ленина в Верхнеблаговещенском. Осталось лишь нанести разметку, укрепить обочины и установить новые опоры. Как только необходимый материал придет, строители приступят к их монтажу. Подрядчик планирует провести эти работы в течение 10 дней.

Нанести дорожную разметку в ближайшие дни должны и еще на улице Мухина в Белогорье.

В целом работы завершаются и на других участках дорог – улице Конной от Театральной до Пушкина, Перспективной между Театральной и Трудовой. Ведется обустройство правоповоротной полосы с Шевченко на Пролетарскую.

- Дорожно-строительная кампания по ремонту улиц города подходит к завершению, на многих участках работы по асфальтированию полностью завершены. У нас остались в большом объеме улица Конная между Театральной и Пушкина, также участок улицы Шевченко. Все работы по асфальтированию будут завершены в срок не позднее 3 ноября, – подытожил Олег Имамеев.