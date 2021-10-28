Бизнес-омбудсмен Амурской области рассказал, кто сможет работать в локдаун

Заведения общественного питания и 17 торговых центров Благовещенска должны будут проверять наличие QR-кодов Фото: @business28.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов в ходе видеоконференции рассказал, какие предприятия смогут работать в период локдауна с 30 ноября по 7 ноября.

С введением нерабочих дней в Приамурье приостановят работу все организации, кроме тех, которые обеспечивают функционирование муниципальной и региональной инфраструктуры. Также открытыми останутся предприятия непрерывного цикла и некоторые федеральные учреждения.

Частные предприятия могут работать в нерабочие дни, если ранее это было предусмотрено по графику. Заведения общественного питания и 17 торговых центров Благовещенска должны будут проверять наличие QR-кодов. При этом работа общепита возможна только с 7 до 23 часов.

Если коллектив уходит на выходные, то на рабочем месте могут остаться сотрудники охраны и те, кто работает на безостановочном производстве. Однако, если график организации ранее предусматривал функционирование в выходные дни, то работать можно и остальным сотрудникам.

- В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Амурской области могут продолжать работать в соответствии со своим графиком те организации, деятельность которых не приостановлена. То есть, если предприятие обычно работает в выходные дни, работать можно. Но если ваш сотрудник скажет, что в соответствии с указом президента он планирует отдыхать в нерабочие дни, заставить его вы не можете. Можете только издать приказ о том, что для обеспечения работы предприятие может работать в такие-то дни и выполнять такие-то неотложные задачи по обеспечению его функционирования. Здесь - как договоритесь, - рассказал Борис Белобородов.

Он отметил, что новые ограничения могут ввести в области 29 октября, когда состоится заседание оперативного штаба по коронавирусу.