В центре Благовещенска произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Пострадали две женщины Фото: @autoroad.blg

Авария с двумя пострадавшими произошла сегодня, 28 октября в центре Благовещенска. По информации городского ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 11.47.

На регулируемом перекрестке Калинина-Ломоносова. Причиной стало нарушение правил проезда регулируемого перекрестка.

- Произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля ВАЗ 21150 и автомобиля Toyota Rush. В результате происшествия женщина-водитель Toyota 1989 года рождения с травмами доставлена в АОКБ. Пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1978 года рождения, на месте происшествия осмотрена врачами, от госпитализации отказалась, - отметили в пресс-службе.