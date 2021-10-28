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Происшествия28 октября 2021 11:14

В центре Благовещенска произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Причиной стало нарушение правил проезда перекрестка
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Пострадали две женщины Фото: @autoroad.blg

Пострадали две женщины Фото: @autoroad.blg

Авария с двумя пострадавшими произошла сегодня, 28 октября в центре Благовещенска. По информации городского ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 11.47.

На регулируемом перекрестке Калинина-Ломоносова. Причиной стало нарушение правил проезда регулируемого перекрестка.

- Произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля ВАЗ 21150 и автомобиля Toyota Rush. В результате происшествия женщина-водитель Toyota 1989 года рождения с травмами доставлена в АОКБ. Пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1978 года рождения, на месте происшествия осмотрена врачами, от госпитализации отказалась, - отметили в пресс-службе.